Помогите прошу Составьте по три словосочетания с простым и составными предлога??и .Определите падеж зависимого слова.Подчеркините слово с предлогом как член предложения

Русский язык

Помогите прошу Составьте по три словосочетания с простым и составными предлога??и .Определите падеж зависимого слова.Подчеркините слово с предлогом как член предложения

Автор: Гость