Помогите прошу Составьте по три словосочетания с простым и составными предлога??и .Определите падеж зависимого слова.Подчеркините слово с предлогом как член предложения

Русский язык
Помогите прошу Составьте по три словосочетания с простым и составными предлога??и .Определите падеж зависимого слова.Подчеркините слово с предлогом как член предложения
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