Подскажите как представлен гирасим в расказе му му
Литература
Подскажите как представлен гирасим в расказе му му
Ответ(ы):
Гость:
В рассказе му-му это немой человек обиженный жизнью , и единственный кто есть у Герасима эта маленькая собачка , которая дарит радость и добро , и хорошие настроение Герасиму.
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