Установите последовательность, в которой происходит процесс пищеварения у инфуз??рии туфельки. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 1) передвижение с током цитоплазмы пищеварительных вакуолей, переварива...

Биология
Установите последовательность, в которой происходит процесс пищеварения у инфуз??рии туфельки. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 1) передвижение с током цитоплазмы пищеварительных вакуолей, переваривание в них пищи 2) образование вокруг пищи (бактерий) пищеварительных вакуолей 3) проникновение питательных веществ из вакуолей в цитоплазму, их усвоение 4) выбрасывание нерастворимых остатков пищи из пищеварительных вакуолей наружу через порошицу
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2, 1, 3, 4.....................
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