морфологический разбор слова утренний
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морфологический разбор слова утренний
Ответ(ы):
Гость:
1.(Какой?) утренний-прил., т.к. обозначает признак предмета 2.Н.ф.-утренний;постоянные признаки-относительное;непостоянные признаки-в м.р.,в ед. ч., в И.п. 3.Утренний ~~~~~~~~
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