Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций между раствором азотной кислот?? и: а) оксидом кальция; б) гидроксидом натрия; в) карбонатом калия.

Химия
Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций между раствором азотной кислот?? и: а) оксидом кальция; б) гидроксидом натрия; в) карбонатом калия.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)2HNO₃ + CaO ---> Ca(NO₃)₂ + H₂O  ---полное 2H⁺ + 2NO₃⁻ + Ca ²⁺ + O²⁻ ---> Ca²⁺ + 2NO₃⁻ + H₂O ---ионное б) HNO₃ + NaOH ---> NaNO₃ + H₂O  H⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + OH⁻ ---> Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O в) 2HNO₃ + K₂CO₃ --> 2KNO₃ + H₂CO₃  2H⁺ + 2NO₃⁻ + 2K⁺ + CO₃²⁻ ---> 2K⁺ + 2NO₃⁻ +2H⁺ + CO₃²⁻ вроде так
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