Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций между раствором азотной кислот?? и: а) оксидом кальция; б) гидроксидом натрия; в) карбонатом калия.
Химия
Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций между раствором азотной кислот?? и: а) оксидом кальция; б) гидроксидом натрия; в) карбонатом калия.
Ответ(ы):
Гость:
А)2HNO₃ + CaO ---> Ca(NO₃)₂ + H₂O ---полное 2H⁺ + 2NO₃⁻ + Ca ²⁺ + O²⁻ ---> Ca²⁺ + 2NO₃⁻ + H₂O ---ионное б) HNO₃ + NaOH ---> NaNO₃ + H₂O H⁺ + NO₃⁻ + Na⁺ + OH⁻ ---> Na⁺ + NO₃⁻ + H₂O в) 2HNO₃ + K₂CO₃ --> 2KNO₃ + H₂CO₃ 2H⁺ + 2NO₃⁻ + 2K⁺ + CO₃²⁻ ---> 2K⁺ + 2NO₃⁻ +2H⁺ + CO₃²⁻ вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребро куба равно 5 см найдите объем и площадь поверхности куба. ПОЖАЙЛУСТА ПОМОГИТЕ. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Помогите пожаоуйсто решить задачу:отец в 2 раза старше дочери,а 9 лет назад он был в 3 раза старше дочери.сколько лет отцу?фото:#2
Алгебра