Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций между раствором азотной кислот?? и: а) оксидом кальция; б) гидроксидом натрия; в) карбонатом калия.

Химия

Напишите молекулярные и ионные уравнения реакций между раствором азотной кислот?? и: а) оксидом кальция; б) гидроксидом натрия; в) карбонатом калия.

Автор: Гость