Помогите пожаоуйсто решить задачу:отец в 2 раза старше дочери,а 9 лет назад он был в 3 раза старше дочери.сколько лет отцу?фото:#2
Математика
Помогите пожаоуйсто решить задачу:отец в 2 раза старше дочери,а 9 лет назад он был в 3 раза старше дочери.сколько лет отцу?фото:#2
Ответ(ы):
Гость:
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