Помогите пожаоуйсто решить задачу:отец в 2 раза старше дочери,а 9 лет назад он был в 3 раза старше дочери.сколько лет отцу?фото:#2

Математика

Помогите пожаоуйсто решить задачу:отец в 2 раза старше дочери,а 9 лет назад он был в 3 раза старше дочери.сколько лет отцу?фото:#2

Автор: Гость