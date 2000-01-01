Придумать лирическое стихотворение (6-8 строк) 5 класс СРОЧНО!!!((((((
Литература
Придумать лирическое стихотворение (6-8 строк) 5 класс СРОЧНО!!!((((((
Ответ(ы):
Гость:
-Тают снежинки, касаясь стекла, Тают снежинки – приходит весна. Синее небо над домом висит, Первый скворец через лес к нам летит. Первая птица взмахнула крылом, Наступила весна за холодным окном. Первый подснежник головку поднял – По-весеннему ярко денек засиял. Сияют в округе деревья, кусты, Сияет трава и лесные цветы. Сияют лучи, касаясь окна, Сияют лучи – приходит весна.
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