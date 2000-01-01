Помогите решить!!!! Срочно Очень нужно!!!! перевести русские слова в соответствии с ??екстом

Английский язык
Помогите решить!!!! Срочно Очень нужно!!!! перевести русские слова в соответствии с ??екстом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поверни картинку, не удобно писать..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1 2 3 4 5 6=7 расставьте знаки
Ответить
Физика
M=2000кг n=1,2м v=20м/с Е кинет-? Е потенциальную-?:
Ответить
Английский язык
Помогите задали подобрать 5 предложений в будущем времени. Например I will go to school tomorrow.
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова впереди
Ответить
Литература
Пожалуйста описание Герасима с расказа МУМУ
Ответить
Русский язык
Из заговаривают, скалят, кладут на полку. Его забирают, сним остаются, за него водя??.
Ответить
Литература
Что такое цитатный план и как его составить??? Пишите подробно!!!!!!!!!!
Ответить
Обществознание
Если бы тебе предложили составить конституцию,какие бы разделы ты внёс бы и почем???
Ответить
Алгебра
Разложить на множители,в скобках будет указана степень числа. а(2)+6а+9= м(2)+4n(2)-4мn= x(2)-2x+1= a(4)+2a(2)b+b= -9c(2)+12cd(2)-4d(4)= ...
Ответить
Другие предметы
Самые распрастраннёны пчвы Рассии? 1)чернозёмные 2) луковые 3) подзолистые 4) тундр??вы. Самые плодороды почвы. 1)болотные 2) подзолистые 3) ...
Ответить