M=2000кг n=1,2м v=20м/с Е кинет-? Е потенциальную-?:
Физика
M=2000кг n=1,2м v=20м/с Е кинет-? Е потенциальную-?:
Ответ(ы):
Гость:
Екин= mV²/2 Екин= (2000*20*20)/2= 400000 Дж = 400кДж Епот= mgh Епот= 2000*10*1,2= 24000Дж = 24кДж
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