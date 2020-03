Помогите задали подобрать 5 предложений в будущем времени. Например I will go to school tomorrow.

Гость: Гость:

I will go to school tomorrow. I will read this book tomorrow evening. He will go to the hospital tomorrow. She will translate the text in 5 minutes. I will help you in a minute. Я пойду в школу завтра. Я прочитаю эту книгу завтра вечером. Он пойдет в больницу завтра. Она переведет текст через 5 минут. Я помогу тебе через минуту.