Помогите задали подобрать 5 предложений в будущем времени. Например I will go to school tomorrow.
Английский язык
Помогите задали подобрать 5 предложений в будущем времени. Например I will go to school tomorrow.
Ответ(ы):
Гость:
I will go to school tomorrow. I will read this book tomorrow evening. He will go to the hospital tomorrow. She will translate the text in 5 minutes. I will help you in a minute. Я пойду в школу завтра. Я прочитаю эту книгу завтра вечером. Он пойдет в больницу завтра. Она переведет текст через 5 минут. Я помогу тебе через минуту.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Алгебра
Разложить на множители,в скобках будет указана степень числа. а(2)+6а+9= м(2)+4n(2)-4мn= x(2)-2x+1= a(4)+2a(2)b+b= -9c(2)+12cd(2)-4d(4)= ...
Другие предметы
Самые распрастраннёны пчвы Рассии? 1)чернозёмные 2) луковые 3) подзолистые 4) тундр??вы. Самые плодороды почвы. 1)болотные 2) подзолистые 3) ...
Математика
Математика
Как решить Найди длину пройденного пути за 12ч если движение было со скоростью 125км/ч 163км/ч 408км/ч 1020км/ч u км/ч