Если бы тебе предложили составить конституцию,какие бы разделы ты внёс бы и почем???
Обществознание
Если бы тебе предложили составить конституцию,какие бы разделы ты внёс бы и почем???
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