Как решить Найди длину пройденного пути за 12ч если движение было со скоростью 125км/ч 163км/ч 408км/ч 1020км/ч u км/ч

Математика
Как решить Найди длину пройденного пути за 12ч если движение было со скоростью 125км/ч 163км/ч 408км/ч 1020км/ч u км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12*125=1500(км) 12*163=1956(км) 12*408=4896 12*1020=12240
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