Ребят помогите с химий срочно надо )))
Химия
Ребят помогите с химий срочно надо )))
Ответ(ы):
Гость:
Если что не понятно, пишите, объясню)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Ответьте на вопросы по "Муму" Понравилось или нет? Почему? О чём произведение? К??о из героев понравился больше?Почему? Основная мысль прои...
Математика
Математика
Английский язык
Математика
Одна швея за три часа шьет 4 фартука, а вторая - за 5 часов 7 фартуков. У кого из них выше производительность?
Математика