Разложить на множители,в скобках будет указана степень числа. а(2)+6а+9= м(2)+4n(2)-4мn= x(2)-2x+1= a(4)+2a(2)b+b= -9c(2)+12cd(2)-4d(4)= b(2)-b+1.4= 0.04x(2)+0.4x+1= 1.44y(2)-12y+25= 1.2a(2)+ab+1.2b(2)= Буду очень бла...

Алгебра
Разложить на множители,в скобках будет указана степень числа. а(2)+6а+9= м(2)+4n(2)-4мn= x(2)-2x+1= a(4)+2a(2)b+b= -9c(2)+12cd(2)-4d(4)= b(2)-b+1.4= 0.04x(2)+0.4x+1= 1.44y(2)-12y+25= 1.2a(2)+ab+1.2b(2)= Буду очень благодарна за ответ.
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