Как решить уравнение (725*х-92):36=78
Математика
Как решить уравнение (725*х-92):36=78
Ответ(ы):
Гость:
725*х-92):36=78 725*x-92=78*36=2808 725*x=2808+92=2900 X=2900:725=4
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