Самые распрастраннёны пчвы Рассии? 1)чернозёмные 2) луковые 3) подзолистые 4) тундр??вы. Самые плодороды почвы. 1)болотные 2) подзолистые 3) черназёрные 4) лукавые . За сколько лет образуется 1 см почвы ? 1)10-20 лет 2) 15...
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Самые распрастраннёны пчвы Рассии? 1)чернозёмные 2) луковые 3) подзолистые 4) тундр??вы. Самые плодороды почвы. 1)болотные 2) подзолистые 3) черназёрные 4) лукавые . За сколько лет образуется 1 см почвы ? 1)10-20 лет 2) 150-200лет 3)40-50лет 4) 250-300лет
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