Пожалуйста описание Герасима с расказа МУМУ

Литература
Пожалуйста описание Герасима с расказа МУМУ
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Автор: Гость
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Гость:
Герасим утопил свою собаку Муму, поскольку её лай мешал его госпоже. В то время еще не было отменено крепостное право.
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