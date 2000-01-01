1 2 3 4 5 6=7 расставьте знаки
Математика
1 2 3 4 5 6=7 расставьте знаки
Ответ(ы):
Гость:
1 + 2 - 3 - 4 +5 +6 = 7
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