Напишите морфологический разбор деепричастия слова Задыхаясь
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Напишите морфологический разбор деепричастия слова Задыхаясь
Ответ(ы):
Гость:
Задыхаясь-дееприч,обозн. добавочное действие образовано от глагола задыхаться+ суффикс я морф.призн:несов,вид. в предложении является обстоятельством
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