Ребро куба равно 5 см найдите объем и площадь поверхности куба. ПОЖАЙЛУСТА ПОМОГИТЕ. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
Ребро куба равно 5 см найдите объем и площадь поверхности куба. ПОЖАЙЛУСТА ПОМОГИТЕ. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V(объём) куба равен произведению всех его сторонS(площадь поверхности) равна произведению площадей всех граней кубаV=5*5*5=125см3S=5*5*6=150см2

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