Магазин, картофель ,комбайн , лестница , молния, зелень, скамейка какой род?
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Магазин, картофель ,комбайн , лестница , молния, зелень, скамейка какой род?
Ответ(ы):
Гость:
Магазин- м.р, картофель -м.р., комбайн -м.р.,лестница -ж.р., молния -ж.р., зелень -ж.р., скамейка -ж.р.
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