В лыжном кроссе участвовали 450 мальчиков и девочек. мальчики составляли 4/5(дробь) всех участников кросса. половина девочек и треть мальчиков сошли с дистанции. сколько лыжников прошло к финишу?

Математика

В лыжном кроссе участвовали 450 мальчиков и девочек. мальчики составляли 4/5(дробь) всех участников кросса. половина девочек и треть мальчиков сошли с дистанции. сколько лыжников прошло к финишу?

Автор: Гость