Очаг многозначное слово?
Русский язык
Очаг многозначное слово?
Ответ(ы):
Гость:
Да,например семейный очаг и очаг возгорания.
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