-4х-7=0 плиз напишите ответ
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-4х-7=0 плиз напишите ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x-7=0 -4x=0+7 -4x=7 x=7/(-4) x=-1,75
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