ПОМОГИТЕ!Помогите пожалуйста с 4 (2) и 5 номер,на завтра надо.Срочно,заране ооогромн??й спасибо :3

Алгебра

ПОМОГИТЕ!Помогите пожалуйста с 4 (2) и 5 номер,на завтра надо.Срочно,заране ооогромн??й спасибо :3

Автор: Гость