ПОМОГИТЕ!Помогите пожалуйста с 4 (2) и 5 номер,на завтра надо.Срочно,заране ооогромн??й спасибо :3
Алгебра
ПОМОГИТЕ!Помогите пожалуйста с 4 (2) и 5 номер,на завтра надо.Срочно,заране ооогромн??й спасибо :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 3*3^2x+9*3^x-324=0 3^2x+3*3^x-108=0 36x=a a²+3a-108=0 a1+a2=-3 U a1*a2=-108 a1=-12⇒3^x=-12 нет решения a2=9⇒3^x=9⇒x=2 Ответ 2 5 5^x*(25-1)=3^x*(3+37) 5^x*24=3^x*40 (5/3)^x=(40/24) (5/3)^x=5/3 x=1 Ответ 1
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