Сравнение руси в 9 и в 11 веке. Таблица в две колонки

Гость: Гость:

ремёсла вроде бы - земледелие, скотовоство, виноградовыращивание. Астрономия и математика - арабские цифры, Догадка, что Земля вертится вокруг солнца, а не наоборот. История и география - предания о Мухаммеде, его биографии, сведения, как возник ислам; Описали страны халифата, Индию, Китай, проникли в глубь Африки и Восточной Европы. Они составили карты известных им стран и морей. Литература - привозили сказки из других стран, составлен сборник сказок "Тысяча и одна ночь" Изо - архитектура