Какую часть прямого угла составляет угол градусная мера которого равна 1)6°; 2)24°; 3) 27°; 4)48°;

Математика
Какую часть прямого угла составляет угол градусная мера которого равна 1)6°; 2)24°; 3) 27°; 4)48°;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/90=1/15 24/90=4/15 27/90=3/10 48/90=8/15
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