ДАЮ 20 Б! Решите побыстрее уравнение срочно пожалуйста 15(8+3x)-12x=-45
Алгебра
ДАЮ 20 Б! Решите побыстрее уравнение срочно пожалуйста 15(8+3x)-12x=-45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120+25х-12=-45 25х=-45-120+12 25х=-153 х=-6,12
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