Напишите программу, которая выводит номера элементов массива, равных заданному з??ачению X . Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. В третье...

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Напишите программу, которая выводит номера элементов массива, равных заданному з??ачению X . Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. В третьей строке записано число X . Гарантируется, что 0 lt; N ≤ 10000 . Выходные данные Программа должна вывести в одной строке номера элементов массива, равных X , разделив их пробелами. Предполагается, что нумерация начинается с единицы. Если таких элементов нет, нужно вывести число -1. Примеры входные данные 5 1 2 1 3 5 1 выходные данные 1 3

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