Напишите программу, которая выводит номера элементов массива, равных заданному з??ачению X . Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. В третье...
Информатика
Напишите программу, которая выводит номера элементов массива, равных заданному з??ачению X . Входные данные Первая строка содержит размер массива N . Во второй строке через пробел задаются N чисел – элементы массива. В третьей строке записано число X . Гарантируется, что 0 lt; N ≤ 10000 . Выходные данные Программа должна вывести в одной строке номера элементов массива, равных X , разделив их пробелами. Предполагается, что нумерация начинается с единицы. Если таких элементов нет, нужно вывести число -1. Примеры входные данные 5 1 2 1 3 5 1 выходные данные 1 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a:array[1..10000] of integer; n,x,i,k:integer; begin read(n); k:=0; for i:=1 to n do read(a[i]); read(x); for i:=1 to n do if a[i]=x then begin k:=k+1; write(i,); end; if k=0 then write(-1); end.
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