Сформулируйте мысли Стародума о знатности и богатстве (Недоросль)

Литература
Сформулируйте мысли Стародума о знатности и богатстве (Недоросль)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нынешних супружествах редко с сердцем советуют. Дело о том, знатен ли, богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет.Без неё [души] самая просвещеннейшая умница — жалкая тварьДурное расположение людей, не достойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают, а обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одномубогатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также своих завистников имеет.Почтение! Одно почтение должно быть лестно человеку — душевное; а душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинамДетям? Оставлять богатство детям! В голове нет. Умны будут, без него обойдутся; а глупому сыну не в помощь богатство.Прямую цену ему дает благонравие. Без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости умаЗолотой болван — все болванА разве тот счастлив, кто счастлив один? Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому ему ничего желать не оставалось.Не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишние, чтоб помочь тому, у кого нет нужногоДля прихотей одного человека всей Сибири мало! Друг мой! Все стоит в воображении. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь. Прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обойдену, нежели без заслуг пожаловану.
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