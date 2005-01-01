Помогите кто может, просто прошу буду очень благодарна!)

Английский язык
Помогите кто может, просто прошу буду очень благодарна!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Did you meet  I saw her 2) What did you do We had  3)Did it was sunny? The sun was shined in the afternoon, but it was rainy in the evening.  4) When did Alex leave London? He left  London in 2005.
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