Синонім до словосполучення тепло рук людини
Українська мова
Синонім до словосполучення тепло рук людини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можливо, "тепло людських рук"
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