Найдите словосочетание по его грамматическому значению действие и предмет, на ко??орый оно направлено. 1) Плаванье брассом 2) Говорить громко 3) Видеть фильм 4) Трудиться с удовольствием
Русский язык
Найдите словосочетание по его грамматическому значению действие и предмет, на ко??орый оно направлено. 1) Плаванье брассом 2) Говорить громко 3) Видеть фильм 4) Трудиться с удовольствием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Плаванье (чем?) брассом. 2) Говорить (как?) громко. 3) Видеть (что?) фильм. 4) Трудиться (как?) с удовольствием.
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