Найдите словосочетание по его грамматическому значению действие и предмет, на ко??орый оно направлено. 1) Плаванье брассом 2) Говорить громко 3) Видеть фильм 4) Трудиться с удовольствием

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Найдите словосочетание по его грамматическому значению действие и предмет, на ко??орый оно направлено. 1) Плаванье брассом 2) Говорить громко 3) Видеть фильм 4) Трудиться с удовольствием

Автор: Гость