I usuali go to the country for my summer holidays and L enjoy it there.
Английский язык
I usuali go to the country for my summer holidays and L enjoy it there.
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Гость:
Я обычно езжу в мою страну на летних каникулах и я обожаю это
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