I usuali go to the country for my summer holidays and L enjoy it there.

Английский язык
I usuali go to the country for my summer holidays and L enjoy it there.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я обычно езжу в мою страну на летних каникулах и я обожаю это 
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