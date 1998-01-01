Помогите пж ! Сравните основные направления миграций в СССР и России.

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Миграционные связи России с сопредельными территориями (бывшими окраинами Российской империи, затем — союзными республиками СССР) традиционно носили центробежный характер, т.е. были направлены из центра на окраины. Это было заселение Новороссии (южной Украины) в конце XVIII—XIX вв., заселение Северного Кавказа с XVIII в. и особенно интенсивно — Казахстана в период освоения целинных земель (1950— 1960-е гг.), русское аграрное освоение некоторых районов Средней Азии, а в период индустриализации — формирование рабочего класса ранее «отсталых национальных окраин». Городское население республик Средней Азии, Закавказья, Молдавии, частично Украины и Прибалтики в значительной степени формировалось за счет переселенцев из России. В России миграции населения также традиционно имели центробежный характер: мигранты из центра страны заселяли и осваивали присоединяемые к России территории на севере, на юге и на востоке. В XX в. основным направлением миграций было восточное — заселение Сибири и Дальнего Востока. С либерализации иммиграционной политики в 1965 году, число иммигрантов первого поколения, живущих в Соединенных Штатах увеличилось в четыре раза: с 9,6 миллиона в 1970 году до примерно 38 млн в 2007 году.1 046 539 человек прошли натурализацию граждан США в 2008 году. С 2000 по 2010 год в США приехало около 14 млн иммигрантов. В 2006 году Соединенные Штаты принимали больше легальных иммигрантов в качестве постоянных жителей, чем все другие страны мира вместе взятые. В настоящее время ведущие страны по иммиграции в эту страну — Мексика, Индия и Филиппины. Также быстро растёт доля мигрантов из Китая. Хотя приток новых жителей из разных культур представляет некоторые проблемы, «Соединенные Штаты всегда были под напряжением его иммигрантов», — сказал президент Билл Клинтон в 1998 году. — «Америка постоянно набирает силу и дух от идущих волна за волной иммигрантов». Воссоединение семей составляет примерно 2/3 легальной иммиграции в США ежегодно. Также, один из быстрых способов получения гражданства США — это служба в армии США. Но для этого у кандидата на службу должна быть грин-карта, то есть он должен уже быть иммигрантом. Служба в армии дает право на ускоренное получение гражданства: через 1 год службы в общем случае, либо без ценза (то есть, на следующий день) в случае службы в зоне боевых действий. Служить могут как мужчины, так и женщины. Участились случаи получения Грин Карты и затем гражданства США и через различные визы. За последние 10 лет было выдано около 33 миллиона Грин Кара. Например, виза, которая является самым быстрым способом получить Грин-Карту, является одной из тех виз. Выдаётся учредителям и менеджерам иностранных компаний, которые желают открыть филиал своего бизнеса в США. После года работы филиала компании в США, учредители и менеджера и их семьи получают постоянное место жительство. Ранее, только крупные компании могли себе это позволить, но последние годы, Америка стала приветствовать средние и малые бизнеса, причем процент отказа на получение этой визы составлял всего около 18 % с 2010. А уже в 2015 году, на саммите «SELECTUSA» Президент США Барак Обама заявил о дальнейшем облегчении процедуры получения виз L-1. Это означает, что теперь получить визу L-1 намного легче, чем раньше. Данная инициатива, как утверждают некоторые политики, увеличит поток иммиграции в США.