Составить текст и высказать в нём свои мысли о лени

Литература
Составить текст и высказать в нём свои мысли о лени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лень-это когда ты не можешь что либо сделать,ТЫ ЛЕНИШЬСЯ. Лень плохое качество человека,человек иногда даже не помогает родным из-за лени. Не будте ленивыми:)
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