Пж помогите и об`ьясните пж
Алгебра
Пж помогите и об`ьясните пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(-2)^14>0 (-3)^15<0 (-4)^16>0 все выражение<0 2) (-5)^17<0 (-6)^18>0 (-7)^19<0 все выражение >0
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