Допоможіть написати твір на англійській мові що ти робиш протягом дня

Английский язык
Допоможіть написати твір на англійській мові що ти робиш протягом дня
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