На вулиці 4 будинки.Відстань вид першого до другого будинку дорівнює 100 м ,вид друг??го до третього - на 20 м менша ,ниж вид першого до другого ,а вид третього до четвертого- у 10 разив менша ,ниж вид першого до другого. Яка в...

Математика
На вулиці 4 будинки.Відстань вид першого до другого будинку дорівнює 100 м ,вид друг??го до третього - на 20 м менша ,ниж вид першого до другого ,а вид третього до четвертого- у 10 разив менша ,ниж вид першого до другого. Яка видстань вид першого будынку до четвертого.
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Гость:
190м відстань від першого будинку до четвертого
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