На вулиці 4 будинки.Відстань вид першого до другого будинку дорівнює 100 м ,вид друг??го до третього - на 20 м менша ,ниж вид першого до другого ,а вид третього до четвертого- у 10 разив менша ,ниж вид першого до другого. Яка в...

Математика

На вулиці 4 будинки.Відстань вид першого до другого будинку дорівнює 100 м ,вид друг??го до третього - на 20 м менша ,ниж вид першого до другого ,а вид третього до четвертого- у 10 разив менша ,ниж вид першого до другого. Яка видстань вид першого будынку до четвертого.

Автор: Гость