Из какого языка пришли слова: презентация, консенсус , коммуникабельный , позитивный, деструктивный, интегрировать, имидж, санкционировать? Заранее спасибо!!
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Из какого языка пришли слова: презентация, консенсус , коммуникабельный , позитивный, деструктивный, интегрировать, имидж, санкционировать? Заранее спасибо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презентация - латинский Консенсус - латинский Коммуникабельность - новолатинский Позитивный - английский Деструктивный - латинский Интегрировать - латинский Имидж - английский Санкционировать - латинский
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