Какие цифры могут стоять вместо *

Математика
Какие цифры могут стоять вместо *
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначные.........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Форма првления древней индии
Ответить
Алгебра
Упростите выражение плиззззззззззззззззззззззз
Ответить
Английский язык
Письмо по англ.яз учителю своего сочинения
Ответить
Английский язык
I usuali go to the country for my summer holidays and L enjoy it there.
Ответить
Информатика
Напишите программу, которая находит в массиве количество элементов, равных макси??альному. Входные данные Первая строка содержит размер массива...
Ответить