Ребят, помогите пожалуйста решить)) Нужно построить график функции y=|x^2+4x+4|
Алгебра
Ребят, помогите пожалуйста решить)) Нужно построить график функции y=|x^2+4x+4|
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Гость:
Вроде бы так, надеюсь что правильно
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