Что такое семья? чем все семьи похожи? что отличает одну семью от других?

Гость: Гость:

Семья-это социальная группа, которая имеет между собой родственную связь. В каждой семье есть потомки (те от кого произошла семья). Благодаря нашим потомкам мы сейчас здесь. У каждой семьи свои традиции, религии, особенности, нравы, соотношения(прим.одна семья к животным относит собак, а другая семья собак относит к друзьям человека.). Все семь имеют сходства и различия, ведь мы не устраиваем собрания и договариваемся какими нам быть.