Что такое семья? чем все семьи похожи? что отличает одну семью от других?

Обществознание
Что такое семья? чем все семьи похожи? что отличает одну семью от других?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья-это социальная группа, которая имеет между собой родственную связь. В каждой семье есть потомки (те от кого произошла семья). Благодаря нашим потомкам мы сейчас здесь. У каждой семьи свои традиции, религии, особенности, нравы, соотношения(прим.одна семья к животным относит собак, а другая семья собак относит к друзьям человека.). Все семь имеют сходства и различия, ведь мы не устраиваем собрания и договариваемся какими нам быть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Синонім до словосполучення тепло рук людини
Ответить
Алгебра
Ребят, помогите пожалуйста решить)) Нужно построить график функции y=|x^2+4x+4|
Ответить
Математика
Школьники подготовили флажки разного цвета:900красных 480 желтых 720 синих 680 зеленых.Какое наибольшее количество одинаковых гирлянд можно изготов...
Ответить
Русский язык
Найдите словосочетание по его грамматическому значению действие и предмет, на ко??орый оно направлено. 1) Плаванье брассом 2) Говорить громко ...
Ответить
Математика
Какие цифры могут стоять вместо *
Ответить