Составьте по два-три словосочетания на каждую схему . 1) прил+сущ 2) прич+сущ 3) глагол+сущ 4) наречие+ глагол 5) наречие + наречие 6)мест+сущ
Русский язык
Составьте по два-три словосочетания на каждую схему . 1) прил+сущ 2) прич+сущ 3) глагол+сущ 4) наречие+ глагол 5) наречие + наречие 6)мест+сущ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) красное платье, прекрасный день, морозное утро 2) цветущий сад, сломанная машина, бегущий мальчик 3) идёт дождь, светит солнце, транслирует телевиденье 4) громко петь, вкусно готовить 5) страшно красиво, чересчур умно 6) она красавица, он чудак, они команда
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