Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤
Алгебра
Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = 3b (см) Периметр прямоугольника: P = 2(a + b) = 2(3b + b) = 8b 24 = 8b b = 24 : 8 b = 3 (см) a = 3b = 3*3 = 9 (см) Ответ: длина 9 см, ширина 3 см.
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