Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤

Алгебра
Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = 3b (см) Периметр прямоугольника: P = 2(a + b) = 2(3b + b) = 8b                                                24 = 8b                                                  b = 24 : 8                                                  b = 3 (см)          a = 3b = 3*3 = 9 (см) Ответ: длина 9 см, ширина 3 см.
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