Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤

Алгебра

Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤

Автор: Гость