Корень из 6,8^2-3,2^2 Кто сможет?

Алгебра
Корень из 6,8^2-3,2^2 Кто сможет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.8²-3.2²=(6.8+3.2)(6.8-3.2)=10*3.6=36
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