Грамотный перевод, очень прошу

Английский язык
Грамотный перевод, очень прошу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы тебе посоветовала воспользоватся переводчиком. Там есть такая программа, которая переводит текст с фотографии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую часть прямого угла составляет угол градусная мера которого равна 1)6°; 2)24°; 3) 27°; 4)48°;
Ответить
Алгебра
Помогите решить задачу! Пжжж! Периметр прямоугольника равен 24см. Его ширина в 3 раза меньше длины. Найдите его длину и ширину.❤
Ответить
Геометрия
Помогите пожалуйста!!! вычислите площадь четырехугольника если ас перпендикулярна вd, ас = 10 см, вd = 12 см. (только с рисунком пожалуйста)
Ответить
Алгебра
Корень из 6,8^2-3,2^2 Кто сможет?
Ответить
Русский язык
Описание картины А.Пластова,,Летом"
Ответить