Грамотный перевод, очень прошу
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Грамотный перевод, очень прошу
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Гость:
Я бы тебе посоветовала воспользоватся переводчиком. Там есть такая программа, которая переводит текст с фотографии.
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