Дам 15 баллов. Помогите с тестом срочно!! Только номер 61.

Русский язык
Дам 15 баллов. Помогите с тестом срочно!! Только номер 61.
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю любимый человек и вьющиеся растения
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Грамотный перевод, очень прошу
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