4х-х+27=54 помогите скорей буду благодарен
Математика
4х-х+27=54 помогите скорей буду благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-х+27=54 3х+27=54 3х =54-27 3х=27 х=27:3 х=9
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