Помогите,пожалуйста) Внимательно рассмотрите данные предложения составьте их сх??мы сравните.укажите сходство и различие смысловых отношений между частями д анных сложных предложений.Сделайте выводы 1)Солнце спряталось,и ста...

Русский язык
Помогите,пожалуйста) Внимательно рассмотрите данные предложения составьте их сх??мы сравните.укажите сходство и различие смысловых отношений между частями д анных сложных предложений.Сделайте выводы 1)Солнце спряталось,и стало прохладно. 2)солнце спряталось,стало прохладно. 3)когда солнце спряталось,стало прохладно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. сложносочиненное, союз И, соединит союз 2. бессоюзное 3. сложноподчиненное, союз КОГДА, значит придаточное времени  все они виды сложных предложений, отличаются союзами
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